Genç yeteneklere eğitim desteği sağlanacak

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından 2013 yılından bu yana yetenekli öğrencileri keşfetmek ve desteklemek hedefiyle düzenlenen “Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği” 6'ncı defa kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlik bu yıl Erzurum ve Trabzon'a da uzandı.

Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Şenliğimizin sınırları her yıl daha da genişliyor. Bir sonraki adımda Türkiye ölçeğine yayacağımız bu proje için uluslararası destekler sağlamak için çalışıyoruz. Anadolu'daki genç yeteneklere eğitim desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Anadolu kültür ve sanat hayatına uluslararası düzeyde güçlü bir katkı sağlayan Baksı Müzesi, muhteşem bir etkinliğe daha imza atmaya hazırlanıyor. 2013 yılından bu yana düzenlenen “Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği” bu yıl çok daha büyük bir organizasyonla kapılarını açıyor.

Bu yıl 2-3 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek “6. Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği”nde iki gün boyunca, sergi açılışı, burs dağıtım töreni, atölye çalışmaları ve “Yeteneğin Eğitimi” başlıklı bir çalıştay düzenlenecek. Yetenek eğitimi konusunda kılavuz niteliği taşıyacak çalıştayda yetenekli insanın eğitimi konusunda sivil toplum kuruluşlarının, eğitim kurumlarının ve medyanın rollerini tartışarak daha sağlıklı bir eğitim ortamı için sonuç önerilerine ulaşmak hedefleniyor.

Şenliği bölgede yaratıcı potansiyeli olan öğrencileri saptamak, desteklemek ve bu yol ile yaratıcı bir topluma katkı sağlamak amacıyla düzenlediklerini kaydeden Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, “Her yıl projemizin sınırlarını genişletiyoruz. Türkiye ölçeğine de yaymayı hedeflediğimiz bu proje için uluslararası destekler sağlamak için çalışıyoruz. Bu sayede yetenekli öğrencilerimize eğitim desteği vermeye devam edeceğiz. Bu yıl Trabzon, Erzurum ve Bayburt'tan en başarılı 30 öğrenciye burs vereceğiz. Burs hakkı elde eden öğrenciler, bursun devamı için her yıl kriterlere uygun içerikte çalışmalarını Baksı Müzesi'ne ulaştıracak” dedi.

Prof. Dr. Koçan, “Bu sene şenliğimizin genişletmek amacıyla, Aydın Doğan Vakfı, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, KTÜ/Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile de işbirliği yaptık. Bu çerçevede 19-20-21 Eylül'de gerçekleştirilen öğrenci atölye çalışmaları son derece başarılı geçti. Fazla müdahale etmeden çocukların özgün fikirlerini çalışmalarına yansıtmalarını ve deneysel çalışmalarını teşvik ettik. Etkileyici sonuçlar ortaya çıktı. Herkesi Baksı'ya bu güzel sergiyi görmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Yeteneğin Eğitimi Çalıştayı önemli isimleri buluşturacak

Raportörlüğünü Zeynel Abidin Öztürk'ün yaptığı şenlik kapsamında düzenlenecek Yeteneğin Eğitimi Çalıştayı iki gün boyunca sunum yapacak isimlerden bazıları şöyle: Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, İstanbul Modern Müze Genel Direktörü Levent Çalıkoğlu, Ankara Rahmi M. Koç Müzesi Yöneticisi Mine Sofuoğlu, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İlker Gümüşeli, Atatürk Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat, K.T.Ü. Trabzon Üniversitesi GSF Dekanı Prof. Dr. Sonay Çevik, Marmara Üniversitesi GSF Öğretim Üyesi Dr. Mürteza Fidan.

Baksı Müzesi

Eski adıyla Baksı, bugünkü adıyla Bayraktar Köyü'nde yükselen Baksı Müzesi, Bayburt doğumlu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kuruldu. Günümüz sanatı ve geleneksel el sanatlarını ortak bir kültür platformunda buluşturan bu sıra dışı Müze; sergi salonları, depo müze, atölyeler, konferans salonu, kütüphane ve konukevi ile Bayburt'un 45 km dışında, 40 dönümlük bir araziye yayılıyor. 2005 yılında Baksı Kültür Sanat Vakfı'na bağlanan müze, başta sanatçılar olmak üzere çok sayıda gönüllünün katkısıyla yıllar içinde gerçek bir toplumsal projeye dönüştü. Müzenin ana binası, 2010 yılında zorlu bir serüvenin sonunda, devletten hiçbir maddi yardım almadan tamamlandı. Baksı Müzesi'nin tanıtımı 2010 yılı Haziran ayında İstanbul Modern'de; açılışı ise Temmuz ayında yapıldı. 2012 yılında ise müzenin yeni sergi salonu olan Depo Müze sanatseverlerle buluştu. Baksı Müzesi, kuruluşundan bugüne aldığı ödüllerin yanı sıra 2013-2014 yılı Avrupa Konseyi Parlementer Meclisi ‘Avrupa Konseyi Müze Ödülü'nün sahibidir.