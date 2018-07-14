Gençosman Atlı Spor Kulübü cirit il birincisi

Yaklaşık 1 yıl önce kurulan Gençosman Atlı Spor Kulübü kuruluşunun yıldönümünü il birinciliğiyle taçlandırdı. Gençosman Atlı il birinciliğini kazandığı maçın akşamında ise Erzurum’dan transfer ettiği ciritçi Ünal Çalıkuşu’nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

4 kulübün katıldığı il birinciliğinin final maçında Balca Atlı Spor Kulübü’nü 7 puan farkla geçen Gençosman Atlı Spor Kulübü il birinciliğini elde ederek Türkiye finallerinde Bayburt’u temsil etmeye hak kazandı.

Gençosman Atlı Spor Kulübü Başkanı İbrahim Pekmezci, yaptığı açıklamada, şampiyon olan sporcularını kutlayarak, ata sporuna emek veren Bayburt’taki dört kulübün başkanlarına, sporcularına ve gönül verenlerine teşekkür ettiğini belirtti.

“Cirit camiasına ve ailesine başsağlığı diliyorum”

Buruk bir sevinç yaşadıklarını söyleyen Pekmezci, il birincilik maçının oynandığı günün akşamında Erzurum’dan transfer ettikleri Ünal Çalıkuşu adlı sporcularının kalp krizi sonucu hayata veda ettiğini belirterek, cirit camiasına ve ailesine başsağlığı diledi.

Erzurum ve Uşak’ta 32’şer kulübün olduğunu, Bayburt’ta ise sadece 4 kulüp ile ata sporunun yaşatıldığını söyleyen Pekmezci, bu dört kulübün iyi bir şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Kulübün kuruluşunun henüz birinci yılı bile olmadığını ve kısa zamanda alınan başarının önemli olduğunu belirten Pekmezci, sporcularına teşekkür ederek, Türkiye finallerinde de önemli başarılara imza atmayı hedeflediklerini söyledi.

“Destek bekliyoruz”

Cirit sporunun ekonomiye dayalı bir spor olduğunu söyleyen Pekmezci, “Bizim kendi bütçemizle yapacağımız bir spor değil. Devlet kamu kurumlarından ve işadamlarımızdan destek bekliyoruz. Bugüne kadar bizden hiçbir desteği esirgemeyen Belediye Başkanı Mete Memiş’e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Adem Köse’ye, İl Özel İdaresi ve DSİ’ye, sporun her dalına olan ilgisiyle bilinen iş adamı Hakan Kobal’a, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak’a teşekkür ediyorum” dedi.