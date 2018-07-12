Vali Pehlivan, Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki Cudi Dağı’nda teröristlerle girilen çatışmada Bayburtlu Özel Harekât Polisi Recep Topaloğlu ve diğer dört silah arkadaşıyla şehit düşen Özel Harekât Polisi Yavuz Selim Arslan’ın babası Mehmet Arslan’ı ağırladı.

Vali Pehlivan bir süre sohbette bulunduğu, Göksun Kaymakamlığı döneminde ve sonrasında iletişimi koparmadığı Mehmet Arslan’ın Göksun’dan gelip ziyarette bulunmasından dolayı ziyadesiyle memnun olduğunu belirtti.

Vali Pehlivan, “Aziz vatanımızın her karış toprağı bizlere Şehitlerimizin ve Gazilerimizin emanetidir. Bu kutsal emanete sahip çıkmak, ilelebet hür ve bağımsız bir şekilde kardeşçe yaşamak, vatanımızı korumak, daha güçlü daha müreffeh bir gelecek için çok çalışmak, şehit ve gazilerimize olan minnet borcumuzun bir gereğidir. Bize diz çöktürmek isteyen, emin adımlarla geleceğe yürümemizi engellemek isteyenlerin yıkıcı planları devam ettiği sürece bizim de devlet ve millet olarak onlara karşı verdiğimiz amansız mücadelemiz devam edecektir. Milletçe huzur içinde yaşayabilmemiz Şehitlerimiz ve Gazilerimiz sayesindedir. Göksun Kaymakamı olarak görev yaptığım esnada Bayburtlu Şehidimiz Özel Harekat Polisi Recep Topaloğlu ile terörist hainlere karşı mücadele ederken şehit düşen kardeşimiz Özel Harekat Polisi Yavuz Selim Arslan’ın babası Mehmet amcamızı Bayburt’da ağırlamaktan onur duydum. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Şehit ailelerimize kapımız her zaman sonuna kadar açıktır. Başımızın üstünde yerleri var. Bu vesileyle başta Yavuz Selim Arslan ve Recep Topaloğlu kardeşlerimiz olmak üzere birliğimiz, beraberliğimiz ile devletimiz ve milletimizin bekası için mücadele ederken şehitlik mertebesine ulaşan tüm şehitlerimize Allah’dan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Bu amansız mücadelede gazi olan kardeşlerimize de Allah’tan sağlık afiyetler diliyorum. Milletimiz böyle evlatlar yetiştirdikçe Allah’ın izniyle hiçbir güç bizi yolumuzdan döndüremeyecektir.” şeklinde konuştu.

Şehit Polis Yavuz Selim Arslan’ın babası Mehmet Arslan ise Vali Ali Hamza Pehlivan’a yakın ilgisi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

OLAY

2012 yılı Mart ayında Şırnak’ın Silopi İlçesi’ndeki Cudi Dağı’nda tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik bir dizi operasyon başlatılmış, operasyonda ’Teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık verilmesi sonucu yaralanan silah arkadaşlarını kurtarmak üzere çatışma bölgesine giren Bayburtlu Recep Topaloğlu ile Göksunlu Yavuz Selim Arslan’ın da aralarında bulunduğu 6 polis özel harekat mensubu şehit düşmüştü. Bölgede 3 gün boyunca aralıksız devam terör operasyonlarında 7 terörist de etkisiz hale getirilmişti.