Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Erzurum yolu uygulama noktasında ‘Kırmızı Düdük’ projesini başlattı. Kurban Bayramı öncesi trafik kazalarını azaltmak için başlatılan ‘Kırmızı düdük’ projesiyle araçlarda bulunan çocuklara ebeveynlerinin kural ihlali yapması durumunda kırmızı düdük çalmasını tembihlendi.

Hayata geçirilen proje hakkında gazetecilere bilgi veren Vali Pehlivan, uygulamanın İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilde hayata geçirildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

“Maalesef bayram haftalarında bayram günlerinde yurt genelinde trafik kazalarında artış oluyor. Bu kazaları azaltmak, hatta ortadan kaldırmak hedefiyle yıl içerisinde de çeşitli uygulamalar yapılıyor. Bu bayrama münhasır da özellikle çocuklarımızın yetişkinlerimizi uyarmasını sağlamak, trafik güvenliğinde özellikle araçlarla seyrederken aracı kullanan büyüklerine, annelerine, babalarına bir uyarı mekanizması geliştirmek maksadıyla “bende trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük” adı altında bir uygulama başlatıldı.”

Uygulama kapsamında çocuklara trafik kuralları bilgilerini içeren tişört, şapka düdük ve broşür dağıttıklarını sözlerine ekleyen Pehlivan,

“Bugün ve devam eden günlerde araçlarımızda yaptığımız kontrollerde, araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlara çocuklarıyla birlikte bu hatırlatmayı arkadaşlarımız yapacaklar. Çocuklara şu anda da gördüğünüz gibi tişört, şapka düdük ve broşür dağıtmak suretiyle onlara bu denetleme konusunda yardımcı olma talebinde bulunacaklar. Ve onlar bir çok trafik kuralı içerisinde kemer takma hususunda, hız limitlerine uyma hususunda ve maalesef son yıllarda çok yaygın olan araç kullanırken cep telefonuyla konuşma hususunda büyüklerini uyaracaklar. Hatta onları düdükle ikaz edecekler” dedi.

Bayburt’a kara yolu ile Fransa’dan geldiğini belirten ve daha önce böyle bir uygulamayla karşılaşmadığını ifade eden 7 yaşındaki Esma Hökenek ise uygulamadan memnun kaldığını, trafik kurallarına uyacağını ve anne babasının kurallara uymaması durumunda kırmızı düdüğü çalacağını söyledi.