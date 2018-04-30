Hayalleri gerçek olan Bayburt’lu öğrencilerden Burak Yılmaz’a teşekkür

Trabzonspor’un yıldız golcüsü Burak Yılmaz’a sosyal medya üzerinden mesaj atan ve "Trabzonspor’un maçını stattan izlemek ve Trabzonspor forması almak istiyoruz" diyen Çatıksu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerini, Burak Yılmaz, Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasına davet etmişti. Öğrencilere bisiklet ve Trabzonspor forması alan yıldız golcüye, bugün teşekkür mesajı geldi. Okul yönetimi, öğrencilerin hayallerini gerçekleştiren Burak Yılmaz’a ve Trabzanspor Yönetimi’ne ilçe ve öğrenciler adına teşekkür etti.