“Her Yerde Okurum Örnek Olurum” Projesine tam destek

Bayburt’ta özel bir okulun öğrencileri bir ilke imza atarak yeni ve farklı bir kitap okuma projesi başlattı. Adını “Her Yerde Okurum Örnek Olurum” koydukları zaman ve mekan ayırmadan her yerde okuyan ve okudukça örnek olan özel Bayburt Dede Korkut İlkokulu 3. Sınıf öğrencilerinin duraklarından biri de Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü oldu.

Öğrencileri makamında kabul eden Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdülkadir Karabulut öğrencilerle bir müddet kitap okuyarak projeye destek oldu. Daha sonra müdürlüğün birimlerine giderek kitap okumaya devam eden öğrenciler her gittikleri yerden güzel tepkiler aldıklarını ve örnek oldukları için mutlu olduklarını belirttiler. Projenin mimarı Özel Bayburt Dede Korkut İlkokulu Müdür Yardımcısı Recep Kayalı, “Amacımız kitap okumayı kütüphanelerin dışına taşımak ve sadece boş vakitlerimizde değil her zaman kitap okunabileceğini kanıtlamak, bu vesileyle de örnek teşkil edebilmektir” dedi.