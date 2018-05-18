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18 Mayıs 2018 11:36

İki yavru köpek korumaya alındı

Bayburt’ta annelerinden uzaklaştırılmış 2 yavru köpek koruma altına alındı.

İki yavru köpek korumaya alındı

18 Mayıs 2018 11:36


Yeni doğan ve annelerinden uzaklaştırılmış 2 yavru köpek, duyarlı vatandaşlar tarafından ihbar edilmesiyle Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirilerek korumaya alındı.


Yağmurdan ıslanmış bir vaziyette iken fark edilen ve 3, 4 günlük oldukları belirlenen yavru köpekler, Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne getirilerek burada veteriner hekim tarafından genel muayeneleri yapıldı. Aç ve susuz oldukları da tespit edilen iki yavru köpek kısa sürede doyurulması sağlanarak geçici hayvan barınağında koruma altına alındı.




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