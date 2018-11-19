İl Müftülüğünde “Huzura Manevi Destek” projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan hizmet binasında tamamlanan tadilat çalışmalarını incelemek ve “Huzura Manevi Destek Projesi” hakkında brifing almak üzere İl Müftülüğü'nü ziyaret etti.

Vali Pehlivan, kuruma gelişinde İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve Şube Müdürleri tarafından karşıladı.

Karşılamanın ardından İl Müftülüğü hizmet binasına geçen Vali Pehlivan, yeni oluşturulan Diyanet yayınevi birimi, okuma salonu, rehberlik bürosu, toplantı salonu ve kütüphaneyi gezerek İl Müftüsü Hasan Başoğlu ve personelden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Vali Pehlivan, incelemelerinin ardından ‘Huzura Manevi Destek' projesinin tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda projeye ilişkin sunum Müftü Başoğlu tarafından yapıldı.

Pek çok alt başlık içeren proje, Müftülüğün bütün personeliyle birlikte, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız ile işbirliği halinde yapılacak çalışma ve faaliyetler yoluyla İlimizde var olan huzur ikliminin pekiştirilmesini ve daimi hale getirilmesine manevi katkılar sağlamayı hedefliyor. Toplumumuzun her kesimine milli ve manevi şuur kazandırmak amacıyla hazırlanan bu proje kapsamında vatandaşlarımıza, yazılı, görsel ve işitsel materyaller eşliğinde konferanslar, söyleşiler, seminerler ve benzeri çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Faaliyetler bir yıl boyunca devam edecek olup elde edilen sonuçların değerlendirilmesine binaen devamı sağlanacak.

Vali Pehlivan, toplumsal huzura katkı sağlamak amacı taşıyan bu çalışmaların, hem vatandaşlarımızın çeşitli konularda birebir aydınlatılması hem de kurum personelinin kendini sürekli geliştirerek halkımız ile yakın iletişim içinde olması açışından önemli olduğunu belirterek, hazırlanmasında emeği geçen Müftü Başoğlu ve kurum personeline teşekkür ederek uygulamada başarılar diledi.

Projenin detayları hakkında bilgiler alıp muhtelif talimatlar veren Vali Pehlivan toplantının ardından kurumda ayrıldı.