İlçede bir yılda turist patlaması yaşandı

Geçen yıl bir tekne sayesinde nüfusunun 20 katı turist ağırlayan ilçeye yoğun talebi karşılamak için ikinci tekne getirildi.

Türkiye’nin sulama amaçlı yapılan en büyük barajı olan bin 700 rakımda bulunan Demirözü Barajı’nda 2017 yılında ‘Diriliş’ adı verilen bir tekneyle düzenlenmeye başlanan turlar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekti. Adeta turist patlaması yaşanan 2 bin 600 nüfuslu ilçeyi yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret etmesinin ardından Belediye Başkanı Selami Ersen harekete geçti. Başkan Ersen, hem yoğun talebin karşılanması hem de sezonun uzaması amacıyla en son modern teknolojiyle donatılan ‘Reis Bey’ adını verdiği ve tamamen kendi tasarladığı ikinci tekneyi baraja indirdi.

Demirözü Barajı’nın Türkiye’nin sulama amaçlı yapılan en büyük barajı olduğunu hatırlatan Başkan Ersen, belediye olarak barajın turizme de katkı sağlaması için harekete geçtiklerini ifade ederek,

“Biz bunu sadece sulama olmasın bir nevi de olsa turizme katkı sağlaması düşüncesiyle bir girişimde bulunduk. İlk önce kenarında kamelyalar yaptık. Daha sonra Türkiye’de ki örneklerine baktığımız zaman burada tekne gezisi yapılacağı kanısına da vardık. Bunun üzerine geçen yıl Antalya’dan diriliş adını verdiğimiz tekneyi getirdik. Tabi bu halkımızın yoğun ilgisini çekti. İsmiyle, şekliyle. Geçen yıl bunun üzerinde bir çok nikah kıydık. Doğum günü kutlamaları, evlilik teklifleri gibi farklı sahnelere şahit oldu” dedi.

“Geçen yıl 50 bin kişi ziyaret etti”

Tekne turlarının başlamasıyla ilçede turist patması yaşandığını dile getiren Başkan Ersen, talepleri karşılamakta yetersiz kaldıklarını belirterek şunları anlattı:

“Yaz döneminde çevre illerin nüfusunun artmasıyla beraber taleplere yetersiz kaldık. Geçen yıl 45 günde 7 bin 500 kişi tekneye bindi. Bu resmi kayıt. Geçen yıl toplam sezonda ilçemizin nüfusunun 20 katı yani yaklaşık 50 bin kişinin buraya ziyarete geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bir potansiyel yakaladık, diriliş yetmiyordu. Bunu ilçenin dirilişi anlamında yapmıştık. Tabi buraya birde Reis Bey lazımdı. Buna gittik bu yıl en son modern teknolojiyle, bunun ikincisi Türkiye’de yok. Bunu tamamen kendim tasarladım. Bir otobüsle tekneyi şekle sokmaya çalıştık burada. İçerisini köy konağı şeklinde yaptık. Özellikle sezonu uzatma amacıyla, ilkbaharda ve sonbaharda yağışlar başladığı zaman Diriliş burada yetersiz kalıyordu. Rıhtımda sıcaklık ne olursa olsun içeri girince hava soğuyordu. Soğuyunca bu tabi talepleri azaltıyordu. Bizde bunun önüne geçebilme adına yağmurdan ve soğuktan koruyabileceğimiz kapalı sistem bir tekne yaptırdık. Bu yaklaşık 70 kişilik bir gemi tabi biz birde oyun alanı oluşturduğumuz için 35-40 kişiyle tura çıkıyoruz. Çünkü bu teknenin üzerinde halaylar çekiliyor, oyunlar oynanıyor, düğünler yapılıyor.”

“Barajda araştırmalar yapılabilecek”

Teknenin özelliklerinden de bahseden Ersen, “Bu teknenin özelliği aynı zamanda barajda araştırmalar yapılacak şekilde tasarlandı. Mesela siz tekneyle gezdiğiniz zaman suyun sıcaklığı, bulunduğu noktanın derinliği, balık popülasyonunu kameralardan görebileceksiniz. Ayrıca Türkiye’nin her hangi bir yerinden IP numarasını girerek teknedeki kameradan canlı olarak denizi barajı tekne içerisini canlı olarak izleyebileceksiniz. Türkiye’de ikincisi yok bu teknenin polietilenle yaptık. Batmaya karşı son derece güvenli bir tekne” ifadelerini kullandı.

Denizi olan şehirlerden tekne turu yapmak için geliyorlar

Trabzon, Artvin gibi deniz kıyısındaki şehirlerden yerli turistleri barajda ağırladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Ersen şöyle devam etti:

“Bizim sezonumuz bu yıl ramazan ve seçimden sonra başlayacak. İnanın buna Trabzon’dan, Artvin’den gelip tekneye binmek isteyen insanlar var. Yani sıfır rakımda tekneye, gemiye binmenin çok böyle bir esprisi olduğunu düşünmüyorlar. Burası bin 710 metre bu rakımda tekneye binmenin farklılığını yaşıyorlar. Gümüşhane’den bazı dolmuşçular sefer düzenliyor buraya. Erzurum, Erzincan hep burada. Geçtiğimiz gün Erzurum’dan yaklaşık 400 kişilik bir ekip geldi buraya. Yani inanmamışlar Bayburt’ta tekne turu. Meraklarından buraya gelmişiler. Bu yıl çok hareketlilik var. Trabzon’dan turizm acenteleri geldi. Kalmak için yerler istediler. Bizde baraj yakınlarında hakim bir tepeye şu anda ihalesi tamamlandı. 15 adet 1+1 prefabrik şekilde ailelerin rahatlıkla kalabileceği 15 tane de konut yaptırıyoruz”

Oba çadırı yaptık

Ersen ayrıca barajın etrafında otantik bir restoran kurduklarını belirterek, “Buraya gelen insanlara hizmet vermesi amacıyla ayrıca barajın etrafında otantik bir hava veren oba çadırı yaptık. Yaklaşık 400 metre kare alanda 200 kişinin aynı anda yemek yiyebileceği. Son derece farklı, tarihi bir konseptle burada ziyaretçilere hizmet verilecek” diye konuştu.