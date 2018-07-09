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09 Temmuz 2018 11:59

İlçeye ‘Kayı Obası’ kuruldu

Bayburt Demirözü İlçesinde baraj manzaralı, yaklaşık 200 kişiyi aynı anda ağırlayacak restoran ve mesire alanlarının bulunduğu kıl çadırlardan oluşan oba kuruldu.

İlçeye ‘Kayı Obası’ kuruldu

09 Temmuz 2018 11:59


İlçe belediyesi tarafından cazibe merkezi haline getirilen ve tekne turlarıyla özellikle yaz aylarında nüfusunun 20 katı turist ağırlayan Demirözü Barajı’nın çevresine ‘Kayı Obası’ kuruldu.


Türkiye’nin en büyük sulama amaçlı barajı Demirözü Barajı’nı turizme kazandıran Demirözü Belediye Başkanı Selami Ersen, misafirleri en iyi şekilde ağırlamak istediklerini belirterek şunları söyledi: “Buraya gelen insanlar eğlenmek için, para harcamak için geliyor. Bizde bunun için hem barajın etrafına uygun olacağını düşündüğümüz için hem de misafirlerimizi daha güzel tarihi, nostaljik bir ortamda ağırlamak için oba çadırı yaptık. 400 metrekare alanda Selçuklu, Osmanlı mimarisini görebileceğiniz farklı bir konsepte bölgede eşi olmayan bir oba kurduk buraya.”


Kıl çadırlarda piknik


Barajda taze alabalık bulunduğunu da hatırlatan Ersen, “Misafirlerimiz özellikle barajımızdan çıkan taze alabalığın tadına burada eşsiz manzara eşliğinde yiyebilirler. Burada aynı zamanda misafirlerimizin piknik yapmaları için kıl çadırlarımızda mevcut” ifadelerini kullandı.




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