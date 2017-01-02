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02 Ocak 2017 15:23

İlk kimlik kartı başvurusunu Vali İsmail Ustaoğlu yaptı

İlk kimlik kartı başvurusunu Vali İsmail Ustaoğlu yaptı

02 Ocak 2017 15:23

Vali İsmail Ustaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusunu eşi Şenay Ustaoğlu’yla birlikte yaptı.
Başvuru işlemleri için eşi Şenay Ustaoğlu’yla birlikte Bayburt Nüfus Müdürlüğü’ne gelen Vali İsmail Ustaoğlu burada İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşegül Ekici Lafcı tarafından karşılandı. Nüfus Müdürü Lafcı, eşliğinde kimlik kartı başvurusu için gerekli işlemleri yapan Vali İsmail Ustaoğlu, önceki günlerde kimlik kartlarıyla ilgili yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, 1 Ocak’tan itibaren tüm Türkiye’de kimlik kartlarının dağıtımına başlanacağının duyurulduğunu ve kendisinin de kimlik kartını almak için nüfus müdürlüğünde gerekli işlemleri gerçekleştirdiğini ifade etti.
Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak kimlik kartlarının 10 yıllık kullanım ömrü olduğunu ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, “Polikarbon materyalden oluşan, temaslı-temassız yonga içeren ve uluslar arası standartlara uygun gelişmiş güvenlik öğelerini içerisinde barındıran kimlik kartları; vatandaşlarımıza ait nüfus, fotoğraf ve biyometrik verilerin, üzerindeki temaslı yongaya güvenli bir şekilde kaydedilmesinden sonra, yetkisi olmayanlar tarafından içindeki verilerin yeniden üretilmesini ya da değiştirilmesini olanaksız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır.” dedi.
Vali İsmail Ustaoğlu yeni kimlik kartları sayesinde vatandaşların çeşitli sebeplerle yaşadıkları mağduriyetlerin de önleneceğini kaydederek, “Yeni Kimlik Kartı projesi ile sahtecilikten kaynaklanan vatandaş mağduriyeti önlenecek. Vatandaşlarımız, yeni kimlik kartlarıyla vize muafiyeti olan ülkelere yapacakları seyahatlerde pasaport yerine kimlik kartlarını kullanabilecekler ve aynı zamanda bu kimlik kartları elektronik imza olarak da kullanılabilecek.” diye konuştu.
Vali İsmail Ustaoğlu kimlik kartı için gerekli işlemleri tamamladıktan sonra İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ayşegül Ekici Lafcı’dan proje hakkında çeşitli bilgiler alarak kurumdan ayrıldı.



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