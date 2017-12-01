İmam Hatip Okulları Platformu Kasım ayı toplantısı yapıldı

Toplantıya Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Eski Valisi Yusuf Odabaş, Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, Belediye Başkan Yardımcısı ve Bayburt İmam Okulları Platformu Başkanı Nesimuttin Selçuk, İmam Hatip Okulları Platformu Genel Koordinatörü Zeynel Önal ve platform üyeleri katıldı.

Neslin Muhafazası İçin Üzerimize Düşeni Yapmalıyız

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mete Memiş ‘’İmam hatip okullarının 1924’ten bugüne kadar kurulmasında, faaliyet sürdürmesinde, yaşatılmasında emeği geçen herkesi saygıyla selamlıyorum. Ahirete irtihal etmiş olanları da rahmetle anıyorum. Bize bir şey düşüyor. Ecdattan kalan mirası kötü miras yediler gibi hor kullanmamak gerekir. Biz buna alıştık. Ecdadın bize bıraktığı çok çaba, emek, gayret sarf etmeden elde ettiğimiz birçok nimeti çarçur ettik. Aynı şekliyle de imam hatiplilik konusunda benim yaşımda olanlarda, biraz daha genç olanlarda 28 Şubat sürecini biliyoruz. İmam hatiplilik adı altında aslında Türkiye’deki dindarların sistemin dışına itilmeleri noktasında belli bir zihniyetin ne kadar gayret sarf ettiğini biliyoruz. Bu anlamda imam hatiplilik adı altında bir neslin muhafazası için bize düşen ne varsa onu yapmalıyız.’’

Dindar Nesil İfadesinin Altını Çok İyi Doldurmalıyız

‘’Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın dindar nesil ifadesinin altını çok iyi doldurmamız gerekiyor. Dindar nesil aslında sadece imam hatiplilik özelinde olacak bir şey değildir. İnsanın bütününe aittir. Bizim nitelikli, düşünebilen, okuyan, anlayan, eleştiren belki uzay elbiseleri içerisin de bir Kur’an neslinin yetiştirilmesi ibaresidir. Yoksa nicelik olarak bir takım dini vecibelerini yerine getiriyorken muhteva olarak ondan yoksun, bugünkü ilmin gerçekleriyle mücehhez olmamış bir neslin çok da faydası olmayacak. Diğeriyle de yanlış, sadece modern ilmin nimetlerini sahiplenmiş, modern bilgiyle mücehhez ama dinden yoksun, dini değerlerden mahrum bir nesille de bu işlerin olması mümkün değil dedi.’’

Okuyan Bir Gençlik Bizim İçin Önemli

Okuyan bir gençliğin önemine vurgu yapan Başkan Memiş ‘’Bir defa gençlerimizin okuyor olması, okuyan bir gençlik olması bizim için son derece önemlidir. İsmiyle, yaşantısıyla, sahip olduğu değerlerle Müslüman bir gençliğin yetişmesi arzu ediliyor. Eğer biz değerli başkanımın tavsiyelerinde anlatılan o asgari şartları yerine getirebilirsek bunu başarmamak mümkün değil. Bizim hükümetimizin desteği de, gücü de bu almamda yeter. Yeter ki birliğimiz, beraberliğimiz ve istişarelerimiz makul zeminde olsun diye konuştu.’’

Başarıyı Sadece Akademik Başarı Olarak Yorumlamayalım

Başarıyı sadece akademik başarı olarak yorumlamamak gerektiğinde değinen Belediye Başkanı Memiş ‘’Hepimizin çok konuştuğu okullardaki başarı. Bir eğitimci olarak diyorum. Başarıyı sadece akademik başarı olarak yorumlarsak yanılırız. Bu ülkeyi yönetenler, bu ülkenin en iyileri, siyasi olarak, ticari olarak, sanayi olarak bakıldığı zaman Türkiye’nin en iyi okullarının mezunları değildir. Türkiye’de en çok puan alan öğrenciler değildir. Bu başka bir tarafı en çok puanı da alalım ama en çok puanı alamayanların başarısız addedilip gözden uzak bir yerlere konulması bence büyük bir yanılgıdır.

‘’Gerektiği zaman çocuklarımızı spordaki başarılarıyla, edebiyat alanındaki okumalarıyla, yazmalarıyla, resim çizmeleriyle, müzikteki başarılarıyla seçmemiz lazım. Müslüman bu anlamda da sahada olmalı onun için okul müdürü arkadaşlarımızın ve milli eğitim müdürlerimizin bu konuya bakıyorken başarının sadece akademik başarı olarak görülmemesi gerektiği kanaatini taşıyorum ifadelerini kullandı.’’

Okullara Kitap Yardımı ve Kültür Gezileri

Kitap okunması noktasında Bayburt’taki bütün liselere, ilçelerdeki liselerde dâhil 2016 yılında her liseye Türkiye’de en çok okunan kitaplardan 500’er adet kitabı belediye olarak takdim ederek kütüphanelerine kazandırdıklarını söyleyen Memiş şöyle devam etti:’’ Bunu burada da tekrar ifade ediyorum. Okuma noktasında hangi okulumuzun hangi kitaplara ihtiyacı varsa bunu Bayburt Belediyesi olarak karşılayacağız. Kültür gezileri noktasında bütün kurumlarımıza, özellikle okullarımıza, siyasi partilerimizin gençlik kollarına, kadın kollarına hatta kendilerine de Çanakkale gezisi düzenliyoruz. Çanakkale’deki yeniden varoluşu, Bilecik Söğüt’teki dirilişi bizzat müşahede etmek lazım. Bunların görülmesi adına Bayburt Belediyesi olarak bunun sözünü vermiştik.’’

Niyetimiz Hayır

Belediye Başkan Yardımcısı ve Bayburt İmam Okulları Platformu Başkanı Nesimuttin Selçuk ise konuşmasında ‘’Dünya kurulalı beri her şey zıddı ile kaimdir. Kötülük olmayınca iyilik, çirkinlik olmayınca güzellik anlaşılamaz. Biz buraya güzel bir şeyler düşünmek, faydalı işler üretmek için toplanmış bulunuyoruz. Niyetimiz hayır inşallah akıbetimizde hayır olur. Rabbim bu toplantımızın bereketini artırsın. Sonuçlarını hayırlara vesile kılsın inşallah. İmam hatip okullarımızın kuruluşundan bugüne kadar başta ömrü boyunca ilim irfan peşinde koşarak imam hatip okullarının açılması ve yaygınlaşması için mücadele eden Mahmut Celalettin Öktem hocamızdan bugüne kadar bu okullarımızın ayakta kalması için çaba sarf edenlerden ahrete irtihal edenlere Allah’tan rahmet kalanlara sağlıklı bir ömür diliyorum ifadelerini kullandı.

Amacımız Ahlaklı ve Faziletli Toplum Bireyleri Yetiştirmek

İmam Hatip Okulları Platformu’nun temel amacının özelinde imam hatip okulları ama genelinde bütün okullarımızda vatanına, bayrağına sahip çıkan, iyi insan ahlaklı ve faziletli toplum bireylerinin yetişmesi için gayret sarf eden projeler üretmek olduğunu dile getiren Selçuk

‘’ Bin bir türlü zahmet ve meşakkatle milletimiz tarafından kurulan imam hatip okullarımızda eğitimin kalitesinin artırılması için devlet millet işbirliği içerisinde geleceğimizin umudu gençlerimizi hayata hazırlamaya katkı sunmak arzusundayız. ‘’

Bu Güzel Ülkeyi Hepimiz Çok Seviyoruz

‘’Bu platformu oluşturan sivil toplum kuruluşlarımız adına şunu ifade etmek istiyorum. Bizler geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın milli ve manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmesi için bütün imkânlarımızı paylaşmaya hazırız. Bize emanet bırakılan bu mübarek vatan topraklarının hatıratının değerini bilerek koruyacak nesilleri yetiştirmeliyiz. Bu topraklar tarih boyunca mağdurların sığınağı olmuştur. Ümmetimizin umudu olmuştur. Bu güzel ülkeyi hepimiz çok seviyoruz. Rabbim her türlü şer ittifakına karşı ülkemizi korusun. Şehitler, gaziler ve mazlumlara yapılan iyilikler hürmetine bizlere birlik ve dirlik versin inşallah.’’

Böylesine İhanetleri Artık Yaşamak İstemiyoruz.

‘’15 Temmuzda acı bir tecrübe edindik. Yıllar boyunca pirincin içindeki beyaz taşlar gibi bizden görünen, ihanet şebekeleri oklarını milletimizin kalbine saplamaya kalkışmıştı. Böylesine ihanetleri artık yaşamak istemiyoruz. Milli ve manevi eğitim sayesinde hainleri gözlerinden tanıyan ve sözlerini çarçabuk kavrayacak olan ferasetli gençlerin yetiştirilmesi ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Bu gençlerin yetiştirilmesi hepimizin en büyük amacı ve gayesi olmalıdır ve bu uğurda hepimiz seferber olmalıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İmam Hatip Okulları Platformu Genel Koordinatörü Zeynel Önal’ın platform çalışmalarıyla ilgili yaptığı sunumla devam eden toplantı platform üyelerinin dilek ve temennilerinin dinlenmesiyle sona erdi.