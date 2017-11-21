Isıtmalı otobüs duraklarına yenileri eklendi

Bayburt’un en işlek noktası Cumhuriyet Caddesi ve şehrin değişik yerlerine kurulan duraklar vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı. Oldukça kullanışlı olan yeni ısıtmalı duraklarda gazete ve dergiliklerde mevcut. Bu sayede vatandaşlara dolmuş beklerken dergi ve gazete okuma imkânı da sunuluyor.

Okuma kültürümüzü geliştirmemiz lazım

Yeni kurulan 12 durakla birlikte sayıları 18 olan ısıtmalı durakların Bayburt gibi kışın sert geçtiği şehirlerde elzem bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mete Memiş hizmete sunulan yeni ısıtmalı duraklarla vatandaşların dolmuşları hem üşümeden bekleyeceklerini hem de bu duraklarda ki raflarda bulunan gazete ve dergileri okuyabilecekleri bilgisini verdi. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mete Memiş, “Okuma kültürümüzü geliştirmemiz lazım. Özellikle gençlerimizin, öğrencilerimizin okumalarını sağlamak için, okuma alışkanlıklarını elde etmeleri ve bunu devam ettirebilmek adına böyle bir çalışmayı ön gördük. Ben inanıyorum ve biliyorum ki okumadığımızda neler kaybettiğimizi ancak okuduğumuz zaman anlarız. Bu rahmetli Mehmet Kaplan’a ait bir sözdür. Çok önemlidir.” ifadelerini kullandı.