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İstanbul Bayburt Vakfı öğrencilere burs için gece düzenledi

İstanbul Bayburt Vakfı öğrencilere burs için gece düzenledi.


Bayburt Vakfının Eğitime Destek Platformunun düzenlediği geceye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, İstanbul Valisi Vasip, Şahin, Samsun Valisi Osman Kaymak, Bayburt Valisi Hamza Pehlivan, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Selçuk Coşkun, Bayburt Ak Parti İl Başkanı Fatih Yumak, Tuzla Ak Parti İlçe Başkanı Suat Durak, Bayburt Vakıf Başkanı Av İsrafil Kahraman, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel başkanı Faruk Kılıçaslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Fatih Durgut, Emre Bayrak ve çok sayıda Bayburtlu katıldı.


Gecede yüzlerce üniversite öğrencisine burs vermek için güzel bir dayanışma sergilendi.

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