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05 Temmuz 2017 14:17

Kaleardı Park şekillenmeye başladı

Bayburt Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl yapımına başladığı Kaleardı Şehir Parkı projesinde çalışmalar yoğun bir tempoyla sürerken, park iyiden iyiye kendini göstermeye başladı.

Kaleardı Park şekillenmeye başladı

05 Temmuz 2017 14:17

50 bin m lik bir alanda yapımı devam eden park, içinde birçok sosyal donatıyı barındırması açısından vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek ve Kaleardı bölgesine canlılık getirecek.


Çalışmalar kapsamında bir yandan idari bina, düğün salonu, kafeterya ve spor alanlarının inşası devam ederken bir yandan da seyir terası montajı, ağaçlandırma çalışmaları ve yapay derenin yapımı sürüyor. Bu yıl yaz sezonunda tamamlanarak hizmet vermeye başlayacak olan Kaleardı Şehir Parkı, Bayburt’un gezmek ve piknik yapmak için en çok tercih edilen yeri olan Şair Zihni Kent Ormanı’nın yükünü de hafifletmiş olacak.




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