Kaleardı Park’a görkemli açılış

Törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan, yönetim kurulu üyeleri, il dışında bulunan Bayburt derneklerinin başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Burası Bayburt’ta Uğrak Nokta Olsun İstiyoruz

Mehteran gösterisinin ve folklor oyunlarının da sergilendiği törende konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Kaleardı Mahallesi ve Bayburt’a hizmet edecek olan bu güzel parkı hep birlikte açıyoruz. Burada bol bol yeşil alan var. Yine vatandaşlarımızın istifade edeceği sosyal donatılar var. İstiyorum ki başta bu bölgede yaşayan kardeşlerimiz olmak üzere burası Bayburt’ta burası bir uğrak nokta olsun” dedi.

Belediye Başkanımız Her Geçen Gün Yeni Proje Başlatıyor

Bayburt Belediyesi’nin sadece Kaleardı Şehir Parkı projesiyle yetinmediğini dile getiren Bakan Ağbal, “Büyük bir kent meydanı projesi var. Şuanda devam eden 3 tane ayrı otopark projesi var. Yakın zamanda açtığımız Aile Yaşam Merkezi projesi var. Bayburt Belediyesi her geçen gün yeni projeleri başlatıyor. Yaşanabilir, daha yeşil, kültür başkenti güzel Bayburt’u hep beraber inşa ediyoruz. Belediye başkanımıza bugüne kadar hemşehrilerimize vermiş olduğu hizmetlerden dolayı yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediyenin Çalışmalarından Gurur Duyuyorum

Belediye Başkanı ve ekibinin gece gündüz çalıştığını kaydeden Maliye Bakanı Ağbal, “Belediyemizin basın yayın müdürü Emre kardeşimiz gece saat 01.00 de bana whatsapptan fotoğraf gönderiyor. Şuanda çalışmalar devam ediyor. Şuanda şurada şu işleri yapıyoruz diye. Gurur duyuyorum. Siz Bayburtlu hemşehrilerim her şeyin en iyisine layıksınız. Bizlerde sizlerin hizmetkârı olarak gece gündüz çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan ve Milletvekili Kavcıoğlu’ndan Teşekkür

Kaleardı Parkı’nın hayırlı olmasını dileyen Vali Ali Hamza Pehlivan, “Başta Belediye başkanımız olmak üzere bütün ekibini kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

Milletvekili Şahap Kavcıoğlu ise konuşmasında, “Bu parkın yapılmasında gösterdikleri gayretten ve çalışmalardan dolayı öncelikle Belediye Başkanımıza ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Belediye Olarak Çalıştık, Emek Verdik

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise, “Sayın Bakanımızdan Allah razı olsun. Belediye olarak çalıştık, emek verdik ama siz olmasaydınız bu eserleri Bayburt’umuza kazandırma imkanı olmayacaktı. Bayburt’umuzun en güzel mahallesi olan, Çoruh Nehrimizin kenarındaki, yeşillerin en bol olduğu, bizim çocukluğumuzda annelerimizle, kardeşlerimizle piknik yapmak için geldiğimiz mahallemizdi burası. İhmal edildiği düşünülmüştü; Bu düşünceyi ortadan kaldırmak adına 50 bin metrekarelik alanda bir parkta olması gereken her şey burada var. İnşallah Kaleardı Mahallesi bu parkla güzelleşecek” dedi.

Kültür Han’ın Yapılacağı 3 İlden Biri Bayburt

Bununla da yetinmediklerini söyleyen Başkan Memiş şöyle devam etti:

“Sayın bakanımızın çok özel bir talimatıyla Türkiye’de 3 yerde olacak Kültür Han Projesi hemen parkımızın yanında yapılacak. İnşallah bu sene temeli atılacak. Önümüzdeki yılda tamamlanacak. Bu projeyle bir şehre ait, bir şehrin bütününü içine alan, gencinden yaşlısına, üniversitelisinden liselisine, ortaokul ve ilkokula giden çocuklarımız ve hanım kardeşlerimizin rahatlıkla ve huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecekleri bir mekan Bayburt’a kazandırılacak.’’

Kaleardı Mahallesi’ndeki Şantiyeler Taşınıyor

‘’Kaleardı Şehir Parkı artık hizmetinizde. Bu süreç içerisinde gelip de parkı gezen herkes bize Başkanım Allah razı olsun. Emeğinize sağlık dedi. Buradan şunu ilan ediyoruz. Bayburt Belediye Başkanı olarak diyorum ki, Kaleardı Mahallemizde bulunan bütün şantiyeler şehre en az zararla nerede kurulabilecekseler oraya taşınacaklar. Bizde belediye olarak bunun gerçekleşmesi için üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Çünkü bu mahalle, bu park toza boğulsun istemiyoruz.’’

Bayburt Daha da Güzelleşecek

“Bayburt daha da güzelleşecek. Bayburt daha da büyüyecek. Bayburt hizmetlerin en iyisine ve en güzeline layık. Sayın Bakanımızın liderliğinde milletvekilimizle, il teşkilatımızla, üniversitemizle, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimizle, hülasa bütün Bayburt’la bir ve beraber olarak Bayburt’ta en güzel hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız yarın şehrimizi teşrif edeceklerdir. Hepinizi programa bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da şahsım ve şehrim adına şükranlarımı arz ediyorum.’’

Açılış Kurdelesi Hep Birlikte Kesildi

Konuşmaların ardından Maliye Bakanı Ağbal ve Bayburt protokolü Kaleardı Şehir Parkı’nın açılış kurdelesini hep birlikte keserek parkı hizmete açtılar. Bakan Ağbal açılışın ardından beraberindeki heyetle birlikte parkı baştan sona gezerek incelemelerde bulundu.