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Kaymakam Akın'dan Belediye Başkanı Şentürk'e ziyaret

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, resmi kurumlara ziyaretleri kapsamında Aydıntepe Belediye Başkanlığını ziyaret etti.


Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Haşim Şentürk ile bir süre sohbet etti.


Ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; “İlçemize atanan değerli Kaymakamımız Mustafa Akın bey ilçemize çok faydalı ve başarılı projelere imza atacağından şüphemiz yoktur. Ne karar alır ve ne proje yaparsa yapsın Belediye olarak tüm imkanlarımızla yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

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