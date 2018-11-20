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Kaymakam Akın'dan köylere ziyaret

Aydıntepe Kaymakam Mustafa Akın, Sırataşlar, Erikdibi ve Yapracık köylerini ziyaret etti.


Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ilk olarak Sırataşlar köyünü ziyaret etti. Köyde incelemelerde bulunan Kaymakam Mustafa Akın, köy konağında vatandaşlar ile bir araya gelerek vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Akabinde Erikdibi köyüne geçen Kaymakam Akın , köydeki çalışmalar hakkında muhtardan bilgi aldı. Sırataşlar ve Erikdibi Köylerinin ardından Yapracık köyüne geçen Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın , son olarak köyde yapımı devam eden köy konağını yerinde inceleyerek muhtardan bilgi alıp burada bir süre Yapracık Halkıyla bir süre sohbet etti.

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