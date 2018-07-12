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12 Temmuz 2018 09:30

Kaymakam Erdoğan’dan Akkaya Köyü’ne ziyaret

Bayburt Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, Akkaya Köyü’nü ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Erdoğan’dan Akkaya Köyü’ne ziyaret

12 Temmuz 2018 09:30


Demirözü Kaymakam Ali Erdoğan, Akkaya Köyü girişinde Köy Muhtarı Ulvi Ateş ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Erdoğan vatandaşlarla burada bir süre sohbet edip sorunlarını dinledi.


Kaymakam Ali Erdoğan’a İl Genel Meclisi Üyesi Hicabi Kurtulmuş , İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Dağ ve İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk de eşlik etti.


Akkaya Köy Konağına geçen Demirözü İlçe Kaymakamı Ali Erdoğan, burada köyde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlarla görüştü.


Daha sonra beraberindekilerle birlikte Akyaka Göletini de inceleyen Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.




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