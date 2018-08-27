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27 Ağustos 2018 12:41

Kaymakam Erdoğan’ın köy ziyaretleri

Demirözü İlçe Kaymakamı Ali Erdoğan, Yazıbaşı Köyü’nü ziyaret ederek yapımı devam eden çalışmaları İnceledi.

Kaymakam Erdoğan’ın köy ziyaretleri

27 Ağustos 2018 12:41


Kaymakam Erdoğan’ı köy ziyareti sırasında köy muhtarı Resul Yakut ve vatandaşlar karşıladı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kaymakam Erdoğan daha sonra yapımı devam eden parke ve bordür çalışmalarını inceledi. Köyden ayrılmadan önce İlçe Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından hazırlanan ve TANAP Projesi kapsamında yaptırılan durağı da inceleyen Kaymakam Erdoğan, durak hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlçe Kaymakamına köy ziyareti sırasında İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk eşlik etti.




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