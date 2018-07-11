Kaymakam Erdoğan’ın köy ziyaretleri sürüyor

İlçeye bağlı Akayaka köyünü ziyaret eden Erdoğan’ı Köy Muhtarı Ulvi Ateş ve vatandaşlar karşıladı.

Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Erdoğan, köyde yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlarla görüştü. Daha sonra beraberindekilerle birlikte Akyaka Göleti’ni de inceleyen Kaymakam Erdoğan, burada da yapılan çalışmaları inceleyerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam Erdoğan’a Akyaka Köyü’nü ziyareti sırasında; İl Genel Meclisi Üyesi Hicabi Kurtulmuş, İlçe Jandarma Komutanı J.Asb.Kd.Bçvş. İsmail Dağ ve İlçe Özel İdare Müdürü Özkan Aktürk eşlik etti.