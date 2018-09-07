Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve ilçenin diğer kurum amirleri ile beraber Yeraltı Şehri Parkında vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyip önerilerini aldı.

İnsanları ziyaret etmenin kültürel yapımızda var olduğunu dile getiren Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, “Devlet anlayışımızda ‘ İnsanı Yaşar ki Devlet Yaşasın’ düşncesi ile vatandaşlarımızı ziyaret edip sorunlarını dinlemeye önerilerini almaya Yeraltı Şehri Parkında devam etmekteyiz. Devletimiz bizleri sadece oturmak için atamamıştır. Bizleri halkımızın sorunlarını dinleyerek hizmetlerde bulunmak adına buraya atamıştır. Bulunduğumuz makamlar bizlerin değil, sadece halkımızındır" dedi.