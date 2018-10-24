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Kaymakam Mustafa Akın, halı yapımını inceledi

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Milli Eğitim Müdürü Ali Aktaş, Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Eraslan ile beraber İlçe Halk Eğitim Merkezine ziyaret edip halı yapımını yakından inceledi.


Aydıntepe ilçesine özgü Soğanlı Kabartma Halısı ilçenin tanıtılması için çok önemli olduğunu ifade eden Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, “İlçe Halk Eğitim Merkezinin filografi ve dikiş nakış kurslarında özverili ve istekli bir çalışma gördüm mutlu oldum. İlçemiz adına güzel bir gelişme. Aydıntepe'de bu istek bu talep oldukça yeni kurslarımızı açmaya devam edilecektir" dedi.

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