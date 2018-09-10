Kaymakama veda yemeği

Düzenlenen yemeğe Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, ilçenin diğer kurum amirleri ve 23 köyün muhtarı katıldı.

Kaymakam Selçuk Haskırış,"Aralık 2016 yılından beri Bayburt İli Aydıntepe İlçe Kaymakamlığı yapmış bulunmaktayım. Bu yörenin güzel insanlarını tanıma fırsatı elde ettim. Onlara ve ilçemizin gelişmesi kalkınması için elimden geldiği sürece katkıda bulundum. İçim buruk ama bir yanda burada güzel dostluklar unutulmayacak anılar edindim. İkinci bir evim ikinci bir memleketim oldu bura. Bu güzel yeri bu güzel kenti hiç unutmayacağım" dedi.