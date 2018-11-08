Kış mevsimine yönelik tedbirler Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında değerlendirildi

Toplantıya Belediye Başkan Vekili Şahin Kılıçarslan, Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Vali Pehlivan toplantıda yapılan sunumların ardından kış mevsiminin başlamasıyla meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çeşitli tedbirlerin alındığını ve mevsim boyunca bu tedbirlerin ilgili birimler tarafından harfiyen uygulanacağını ifade etti. Kış aylarında yaşanan trafik kazalarındaki artışa dikkat çeken Vali Pehlivan, “Kış mevsimi ile birlikte olumsuz hava koşulları sonucunda sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, buzlanma nedeniyle araçların fren mesafesinin arttığı, bu ve benzeri olumsuzluklara karşı tedbirli olunmadığında ise trafik kazalarının yaşandığı görülmektedir. Bu bağlamda gerek kara yollarındaki gerek köy ve mahalle yollarındaki ulaşımda yaşanacak olumsuz hava ve yol koşulları dikkate alınarak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması ile huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini temin edebilmek amacıyla sorumlu kamu kurum ve kuruluşlarımız nezdinde gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik hazırlık çalışmaları devam ediyor. Yollardaki işaretlemelerin kontrolü, varsa eksikliklerin tamamlanması, araçların kar lastiği ve benzeri açıdan denetlenmesi, karla kaplı yolların açılmasını sağlayacak iş makineleri ve tuzlama araçlarının hazır bulundurulması, yoğun kar yağışı ve buzlanmaya bağlı olarak yollarda meydana gelebilecek ve trafiğin güvenli bir şekilde akışını etkileyecek her türlü olaya müdahale hususunda kurumların yerine getirmekle sorumlu oldukları hususları bu toplantımızda satır satır ele aldık ve görev dağılımını belirledik. Bu süreçte görev yapacak personel, araç ve gereçlerle ilgili bütün hazırlıklar en kısa zamanda tamamlanacak. Sorumlu kişi ve kurumlar gerek hazırlık gerekse kış mevsimi süresince sürekli iletişim ve koordinasyon içinde olacak. Bu konuda Bayburt'da yaşayan bütün vatandaşlarımızı da tedbirli olmaya davet ediyorum. Hava durumunu takip ederek yola çıkma, araçlarda kar lastiği, zincir çekme halatı ve benzeri avadanlıkları bulundurma, işaretlere riayet etme gibi hususlarda herkesin hassasiyet göstermesi çok önemli. İnşallah kazaların yaşanmadığı, kar ve kışın güzelliklerini paylaşacağımız bir mevsim olur.” diye konuştu.

Toplantı ilgili konularda katılımcıların görüş ve önerilerini paylaşmalarının ve görev dağılım metninin oluşturulmasının ardından sona erdi.