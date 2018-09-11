İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılay anaokulu imzalanan protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi

Türk Kızılay’ının “81 ilde 81 Anaokulu” projesi kapsamında Bayburt Grup tarafından bağış olarak yapımı üstlenilen ve tamamlanan Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu için devir protokolü imzalandı.

Türk Kızılay'ının “81 ilde 81 Anaokulu” projesi kapsamında Bayburt Grup tarafından bağış olarak yapımı üstlenilen ve tamamlanan Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu için devir protokolü imzalandı.


Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde Türk Kızılay'ının “81 ilde 81 Anaokulu” projesi kapsamında Bayburt Grup tarafından bağış olarak yapımı üstlenilen ve tamamlanan Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu için devir protokolü imzalandı.


Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Fikret Aksoy, Bayburt Group A.Ş. yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri katıldı.


Törende anaokulu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu'ndan bilgi alan Vali Pehlivan, “Projenin hayata geçirilmesini sağlayan başta TBMM Başkanımız ve saygıdeğer eşleri olmak üzere, Türk Kızılay'ına ve projenin yapımını bağışlarıyla üstlenen Bayburt Group A.Ş'ye ilimiz adına teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.