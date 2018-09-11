Kızılay anaokulu imzalanan protokolle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne devredildi

Türk Kızılay'ının “81 ilde 81 Anaokulu” projesi kapsamında Bayburt Grup tarafından bağış olarak yapımı üstlenilen ve tamamlanan Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu için devir protokolü imzalandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın Başbakanlığı döneminde eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde Türk Kızılay'ının “81 ilde 81 Anaokulu” projesi kapsamında Bayburt Grup tarafından bağış olarak yapımı üstlenilen ve tamamlanan Nazlı Şentürk Kızılay Anaokulu için devir protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Kızılay Bayburt Şubesi Başkanı Fikret Aksoy, Bayburt Group A.Ş. yetkilileri ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri katıldı.

Törende anaokulu hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu'ndan bilgi alan Vali Pehlivan, “Projenin hayata geçirilmesini sağlayan başta TBMM Başkanımız ve saygıdeğer eşleri olmak üzere, Türk Kızılay'ına ve projenin yapımını bağışlarıyla üstlenen Bayburt Group A.Ş'ye ilimiz adına teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.