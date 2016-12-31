Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 16:50

Köpekleri dövüştürüp videoya aldılar

Köpekleri dövüştürüp videoya aldılar

31 Aralık 2016 16:50

Bayburt’ta karlı bir alanda toplanıp iki köpeği dövüştüren kalabalık grup hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.
Bayburt’tan ve Aydıntepe ilçesinden getirilen Kangal cinsi iki köpeği kavga ettiren kalabalık genç grubu, köpeklerin birbirlerini vahşice boğmaya çalışmalarını tempo tutarak izlediler. “Saldır hadi" diye komut vererek köpekleri birbirlerine saldırtan gençler kazanan tarafın köpeğini de alkışlamayı ihmal etmediler.
Kavga eden köpekleri birbirinden ayırt etmek içinde burunlarına kar atıp sigara basan grup çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşınca hayvanseverlerin tepkisine neden oldular.
2016 Aralık ayı içerisinde çekilip sosyal medyada paylaşılan köpek dövüşü videosu hayvanseverleri isyan ettirdi.
Öte yandan, sosyal medyada köpeklerin birbirleriyle öldüresiye dövüştüğü birçok görüntü yer alıyor. Görüntülerde köpekler sahipleri tarafından kışkırtılıp dövüştürülürken, etrafında toplananlar da alkışlıyor. Bazı kişiler köpeklerin eğitim için dövüştürüldüğünü iddia ederek, “Kavga köpekler için antrenmandan başka bir şey değildir. Onları sürüye kurt saldırılarında hazır tutmak için gereklidir. Onlara zulüm değil eğitimdir” şeklinde savunmada bulunurken bunun üzerine yorum yapan birçok hayvan sever ise “Onların da canı var. Böyle antrenman mı olur?’ diyerek tepkilerini gösteriyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
-1
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -5°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    -5°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç