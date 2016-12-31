Köpekleri dövüştürüp videoya aldılar

Bayburt’ta karlı bir alanda toplanıp iki köpeği dövüştüren kalabalık grup hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

Bayburt’tan ve Aydıntepe ilçesinden getirilen Kangal cinsi iki köpeği kavga ettiren kalabalık genç grubu, köpeklerin birbirlerini vahşice boğmaya çalışmalarını tempo tutarak izlediler. “Saldır hadi" diye komut vererek köpekleri birbirlerine saldırtan gençler kazanan tarafın köpeğini de alkışlamayı ihmal etmediler.

Kavga eden köpekleri birbirinden ayırt etmek içinde burunlarına kar atıp sigara basan grup çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşınca hayvanseverlerin tepkisine neden oldular.

2016 Aralık ayı içerisinde çekilip sosyal medyada paylaşılan köpek dövüşü videosu hayvanseverleri isyan ettirdi.

Öte yandan, sosyal medyada köpeklerin birbirleriyle öldüresiye dövüştüğü birçok görüntü yer alıyor. Görüntülerde köpekler sahipleri tarafından kışkırtılıp dövüştürülürken, etrafında toplananlar da alkışlıyor. Bazı kişiler köpeklerin eğitim için dövüştürüldüğünü iddia ederek, “Kavga köpekler için antrenmandan başka bir şey değildir. Onları sürüye kurt saldırılarında hazır tutmak için gereklidir. Onlara zulüm değil eğitimdir” şeklinde savunmada bulunurken bunun üzerine yorum yapan birçok hayvan sever ise “Onların da canı var. Böyle antrenman mı olur?’ diyerek tepkilerini gösteriyor.