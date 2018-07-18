Kore Gazisi Halis Acar son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt’un Demirözü İlçesi’ne bağlı Eymür Köyü’nde ikamet eden ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kore Gazisi Halis Acar (88) düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Acar’ın Eymür Köyü’nde düzenlenen cenaze törenine Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mehmet Emin Eryiğit, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgün, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından tören kıtası ile vatandaşların omuzlarında aile mezarlığına getirilen Acar’ın naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi.

Tören sonrası Acar’ın üzerine örtülü Türk Bayrağı Vali Pehlivan tarafından Acar’ın aile yakınlarına teslim edildi.

Vali Pehlivan defin işlemlerinin ardından köy odasına geçerek ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Kore Gazisi Halis Acar Kimdir ?

Bayburt’un Demirözü İlçesi’ne bağlı Eymür Köyü’nde 1 Ocak 1930 tarihinde dünyaya gelen Halis Acar ilkokulu aynı köyde bitirmesinin yanı sıra hafızlığı tamamlamıştır. Kore Savaşı’nda aktif olarak görev yapan Acar evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kore Gazisi Halis Acar bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.