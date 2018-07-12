Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Aydıntepe Kaymakamı Selçuk Haskırış, Demirözü Kaymakamı Ali Erdoğan, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Köylere Hizmet Götürme Birlik Müdürü Erkan Karakoyun, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka ile ilgili birim temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2018 yılı içerisinde KÖYDES Projesi kapsamında tahsis edilen ödenekler kullanılarak köylerde yapılan yol, içme suyu, kanalizasyon, köy içi düzenleme, menfez ve istinat çalışmaları hakkında değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulunuldu, koordinasyonu gerektiren hususlar ele alındı.

Vali Pehlivan, işlerin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanması için gereken çalışmamaların yürütülmesini istedi ve yatırımlarla ilgili süreçlerin yakından takip edilmesi talimatını verdi.