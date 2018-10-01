KUDAKA yönetim kurulu toplantısı Bayburt'ta yapıldı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 103.
Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile Bayburt Baksı Müzesi'nde gerçekleştirildi.
KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen'in, Ajansın mevcut çalışmaları ve planlanan faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine yaptığı bilgilendirme sunumunun ardından Vali Azizoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2018 yılı Teknik Destek Programının ilan edilmesine karar verildi.
Toplantı sonrasında, Baksı Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, KUDAKA Yönetim Kurulu üyelerine müze hakkında bilgiler verdi.