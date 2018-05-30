Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Devam eden yatırımlar hakkında ilgili kurum temsilcilerinden tek tek brifing alan Vali Pehlivan, tespit ve değerlendirmelerde bulunarak birimlerde verilmekte olan hizmetlerin, proje, yatırım ve faaliyet süreçlerinin takibinin azami hassasiyetle etkin ve titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi talimatını verdi.

Toplantı Vali Pehlivan’ın kamu hizmetlerine yönelik çeşitli konularda yaptığı değerlendirmeler ve katılımcıların kurumlarıyla ilgili sunumları, görüş ve önerilerini paylaşmalarının ardından dilek ve temennilerle sona erdi.