Larvalarla mücadele hız kesmiyor

Özellikle yaz aylarında vatandaşları çok rahatsız eden sivrisineklerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başlayan ekipler sivrisineklerin larvalarını bıraktığı sulak ve bataklık alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.

Detaylı ve titiz bir çalışma yürütülüyor

Toplum sağlığını korumak için ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri; sulak alanlar başta olmak üzere kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar yaz sezonu boyunca devam edecek.