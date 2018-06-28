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28 Haziran 2018 10:06

Larvalarla mücadele hız kesmiyor

Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bahar aylarının gelmesiyle beraber başlattığı larvalarla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Larvalarla mücadele hız kesmiyor

28 Haziran 2018 10:06


Özellikle yaz aylarında vatandaşları çok rahatsız eden sivrisineklerle henüz yumurtlama mevsiminde mücadeleye başlayan ekipler sivrisineklerin larvalarını bıraktığı sulak ve bataklık alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor.


Detaylı ve titiz bir çalışma yürütülüyor


Toplum sağlığını korumak için ergin aşamaya gelmeden larvaları üreme alanlarında yok etmeye yönelik çalışmaları etkin biçimde sürdüren ilaçlama ekipleri; sulak alanlar başta olmak üzere kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda ilaçlama yaptı. Oldukça detaylı ve titizlikle sürdürülen çalışmalar yaz sezonu boyunca devam edecek.




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