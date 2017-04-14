Ağbal, memleketi Bayburt’ta 21 Şubat küçük Sanayi Sitesi’nde ruhsat dağıtım törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Ağbal, pazar günü yapılacak halk oylamasında sanayi esnafından destek istedi.

Ağbal şöyle konuştu: “Bu konuda özellikle küçük sanayi esnafı olarak siz değerli kardeşlerimizden özel destek beklentimin olduğunu da ifade edeyim. Bu anayasa değişikliği demokrasiyi güçlendirecek. Bu anayasa değişikliği Türkiye’de adaleti güçlendirecek. Bu anayasa değişikliği Türkiye’de milli iradeyi güçlendirecek. Bu anayasa değişikliği hepimizin birliğine ve beraberliğine katkı sağlayacak. Türkiye daha da güçlenecek. Yani dün OSTİM’de gördüğüm Sincan OSB’de gördüğüm o enerjiyi bugün Bayburt’ta görüyorsam güzel bir enerji, büyüme isteyen bir enerji. Gelin bunun önünü açalım. Gelin bu anayasa değişikliğini büyük bir çoğunlukla inşallah kabul edelim ve ondan sonra 17 Nisan sabahı artık ekonomiyle ilgili meselelere çok daha fazla zaman ayıralım. İnşallah arka arkaya reformlarla güçlü bir Türkiye’yi inşa ettiğimiz bir döneme gireceğiz. Baştan sona ekonomiye daha fazla destek vereceğimiz bir döneme gireceğiz. Ülkemiz içeride de güçlü olsun dışarıda da güçlü olsun. Yani gücüne güç katan bir ülke olsun istiyoruz. “

“Vesayet makamlarına şakşakçılık yapıyordunuz”

“Bu anayasa değişikliği şöyle olur böyle olur diyenler var. Siz sadece bunu diyene bakın, ne dediğine bakmayın diyene bakın, diyenin fotoğrafına bakın, birde geçmişine bakın ondan sonra siz karar verin” şeklinde konuşan Ağbal, şunları kaydetti: “Yani anayasa değişikliğine ilişkin Bayburt’ta söz söyleyenler, Bayburt’a dışarıdan gelip söz söyleyenlere tek söyleyeceğimiz bir şey var siz bu sözleri etmeden önce geçmişinize bir bakın bakalım. Zamanında milli iradeye kast eden, milli iradeyi alt üst etmek isteyen demokrasi dışı vesayet makamları ortalılarda dolaşırken, birilerine selam çakarken siz o günlerde hiç ortalarda yoktunuz. Vesayet makamlarının karşısında önünüzü ilikliyordunuz. O vesayet makamlarına şakşakçılık yapıyordunuz. Bugün milli irade diyenler, demokrasi diyenler, tek adamlığa karşıyız diyenler, o dönemlerde vesayet makamlarının kulu ve kölesiydi. Dolayısıyla Bayburtlu bu söylenenlere asla gelmez. Sözlerine bakar söylediğinden anlam çıkarır. Onun için Bayburt’ta inşallah 16 Nisan’da güçlü bir destekle bu anayasa değişikliğini biz yapacağız inşallah. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz. Sizlerin bu memleketin milli ve manevi değerlerine bu memleketin gelişmesine ve güçlenmesine ne kadar önem verdiğinizi biliyoruz. Ve inşallah bu değişiklikle yeni Türkiye’yi, güçlü Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz.“

Bakan Ağbal konuşmasının ardından esnafa iş yerlerinin ruhsatını dağıttı.