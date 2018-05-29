Seçim çalışmalarını Memleketi Bayburt’ta sürdüren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Şehir merkezindeki esnafı ziyaret ederek bereketli ve bol kazançlar diledi. Ağbal, 24 Haziran seçimler için destek istedi.

Bir kahvehanede oturan vatandaşlarla sohbet eden Bakan Ağbal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburt’a olan ilgisinden bahsederek şunları kaydetti: “Ne kısmettir ki girdiğimiz ilk dükkanda telefonumuz çaldı, telefonun öbür ucunda sayın cumhurbaşkanımız. Bir meseleyle ilgili ana talimatları oldu ve bizde konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacağımızı kendilerine arz ettik. Kendilerinin bize sorusu şu oldu neredesiniz? Bizde Bayburt’ta olduğumuzu söyledik. Çok olumlu takdirle karşıladı ve selamlarını iletti.”

“Cumhurbaşkanımız bütün içeride ve dışarıda oynanmak istenen oyunlara karşı dik durdu”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye üzerine oynanan oyunlara karşı her zaman dik duruşlu bir tavır sergilediğini anlatan Ağbal,

“Cumhurbaşkanımızın tabi bütün bu 16 yıllık süreçte ülkemizi nerelerden nerelere getirdiğini hepimiz biliyoruz. Yaşayarak biliyoruz. Bir sürü hadiseyle karşılaştık. Bir sürü olayla karşılaştık. İçeride dışarıda. Yani AK Parti 16 yıldır çok iş yaptı ama çok kişi de AK Parti’yle uğraştı. Recep Tayyip Erdoğan’la uğraştı ve her zaman sayın Cumhurbaşkanımız bütün içeride ve dışarıda oynanmak istenen oyunlara karşı dik durdu. Her zaman milletinin yanında durdu. Ama benim özellikle iftiharım şudur ki, Bayburt bu noktada eksiksiz, kesintisiz ve artırarak Cumhurbaşkanının yanında durdu. Bu bizim için büyük bir gurur büyük bir iftihar. Bugüne kadar Türkiye’ye çok hizmetler yaptık. Bayburt’a da çok hizmetler yaptık yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

24 Haziran akşamı iki sevinci birlikte yaşamak istediklerini vurgulayan Ağbal şöyle devam etti:

“24 haziran akşamı iki sevinci birden yaşamak istiyoruz. Birinci sevincimiz Bayburt’un Türkiye rekorudur. Hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçiminde Bayburt’ta bayrağı son noktaya taşımış olacağız. İkinci sevincimiz de Türkiye’nin sevinci olacak. 24 Haziran seçimlerine giden süreçte hepiniz görüyorsunuz, bir tarafta yerli ve milli duruş sergileyen cumhur ittifakı var. Türkiye’nin dertlerine, geleceğine yerli ve milli çözümler getiren bir cumhur ittifakı var. İçeride ve dışarıda oynanmak istenen bütün oyunlara karşı dik duran sağlam duran kenetlenmiş bir cumhur ittifakı var. Bu ittifak inşallah 24 Haziran’da sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milliyetçi Hareket Partisi Lideri sayın Devlet Bahçeli liderliğinde hep beraber, kenetlenerek yeni hükümet sisteminin ilk zaferini de ortaya koymuş olacak.”

Ağbal’a ziyaretleri sırasında Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt Milletvekili adayı Fetani Battal, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak eşlik etti.