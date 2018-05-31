Çeşitli programlara katılmak üzere Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, programının ikinci gününde kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Ağbal, toplantıya katılmak üzere geldiği Bayburt Valiliği’nde Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılandı.

Toplantı öncesi Valilik giriş katında oluşturulan ‘Açık Kapı Masası’nı ziyaret eden Bakan Ağbal, Vali Pehlivan ve çalışanlardan bilgiler aldı.

Bakan Ağbal daha sonra Valilik Toplantı Salonu’na geçerek kamu kurum ve kuruluşu amirlerinin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı başında Vali Pehlivan tarafından kamu hizmetleri ve ildeki yatırımlar hakkında bir sunum gerçekleştirildi.

Kurum amirlerinden çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan Bakan Ağbal, çeşitli değerlendirmelerde bulunarak başarılar diledi.

Bakan Ağbal toplantı sonrası Valilik hizmet binası arkasında yapımı devam eden kapalı otopark inşaatında incelemelerde bulundu. Otopark çalışmalarının hafta sonu tamamlanacağı bilgisi üzerine, vatandaşların Haziran ayı sonuna kadar otoparktan ücretsiz yararlanmasını isteyen Bakan Ağbal, vatandaşların Haziran ayı sonuna kadar otoparktan ücretsiz yararlanacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal’a Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ve diğer ilgililer eşlik etti.