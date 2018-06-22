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22 Haziran 2018 17:17

Maliye Bakanı Naci Ağbal: “"Bu ekibin içinde esas oyuncu, gizli oyuncu Selahattin Demirtaş.”

Maliye Bakanı Naci Ağbal Aydıntepe’de vatandaşlara hitap etti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: “

22 Haziran 2018 17:17


Konuşmasında Millet İttifakını sert sözlerle eleştiren Bakan Ağbal, "Bu ekibin içinde esas oyuncu, gizli oyuncu Selahattin Demirtaş. Bugün yavaş yavaş sesini yükseltmeye başlıyor, onlar da ’Eyvallah başımızın üstüne Selahattin Demirtaş’ diyorlar" dedi.


"Kimler bir araya gelerek Recep Tayyip Erdoğan’ın, Devlet Bahçeli’nin karşısına çıkmış?” sorusunu yönelten Bakan Ağbal, “Bakıyoruz bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu. Teröriste, ’terörist’ diyemeyen bir Kemal Kılıçdaroğlu. Diğer tarafta Muharrem İnce. Koşa koşa Edirnekapı’da terörist başının siyaset ayağında taşeronluğunu yapan Selahattin Demirtaş’a giden Muharrem İnce. Diğer tarafta, adını bile unuttum. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yani kökünün nerede olduğu belli değil, bir yerler onu ortaya doğru koydu. Öbür tarafta, Allah rahmet eylesin rahmetli hocamız Necmettin Erbakan’ın kemiklerini sızlatıyorlar. Bugün Saadet Partisi’nin başına geçmiş ’Değiştireceğim’ diyor. Sen kimsin, neyin hesabını güdüyorsun? Sen, Selahattin Demirtaşların, sen bu ülkede başörtülü genç kızların üniversiteye girmesini engelleyenlerin peşine düşmüşsün, onlarla birlikte hareket ediyorsun. Bu ekibin içinde esas oyuncu, gizli oyuncu Selahattin Demirtaş. Bugün yavaş yavaş sesini yükseltmeye başlıyor, onlar da ’Eyvallah başımızın üstüne Selahattin Demirtaş’ diyorlar” dedi.


Millet İttifakı’nın kılıktan kılığa şekilden şekile girdiğini söyleyen Bakan Ağbal konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bize demokrasi havarisi kesildiler, özgürlükçü havaya girdiler. Hakikat bu mu? Değil. Bunlar değil miydi türbanlı kızlarımızın üniversiteye girmesini engelleyen, bunlar değil miydi öğretmen bacılarımızın okullarda öğretmenlik yapmasını engelleyenler? Bunlar değil miydi kardeşi kardeşe düşman yapanlar? Selahattin Demirtaş dediğiniz, Kemal Kılıçdaroğlu dediğiniz aynı yolun yolcusu bunlar. Bunlar Recep Tayyip Erdoğan’a karşı, 16 yıldır elde edilen kazanımlara karşı birlik olmuşlar, eski Türkiye’yi geri getirmek istiyorlar. Rabb’ime şükürler olsun, bugün Selahattin Demirtaş’ın geldiği yolda da Kemal Kılıçdaroğlu’nun geldiği yolda da bu PKK alçaklarının gittiği yolda da askerimiz tepelerinde. Afrin’den süpürdük, Fırat Kalkanı bölgesinden süpürdük, Münbiç’ten süpürüyoruz. Ne kaldı geriye? Kandil kaldı. Askerlerimiz tepelerinde, Kandil’i onların başına yıkacağız, mağaralarında, inlerinde onları kahru perişan edeceğiz."




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