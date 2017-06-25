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25 Haziran 2017 15:26

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Her günümüz 15 Temmuz ruhu gibi olsun inşallah"

Ramazan Bayramı’nı memleketi Bayburt’ta geçiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, Karasakal Mahalle Odasında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal:

25 Haziran 2017 15:26


Bakan Ağbal, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin temsilcileri ve halka bayramlaştı. Burada bir konuşma yapan Ağbal, Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine huzur, bereket getirmesini temenni etti.


Bakan Ağbal "Ramazan Bayramı’nın öncelikle şehrimize, milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, bereket getirmesini, musibetleri def etmesini birliğimize beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını, bunun bir miladı olmasını yüce Rabbim’den niyaz ediyorum. Bu ortamda oluşturduğumuz birlik, beraberlik ve kardeşlik havasının daim olmasını Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.


Farklı farklı noktalarda memlekete hizmet etme yarışı içerisinde olduklarını belirten Bakan Ağbal, "Zor günlerde, zor durumlarda, 15 Temmuz’da sokaklara çıktığımızda hiçbir ayrı gayrımız yoktu. Her günümüz 15 Temmuz ruhu gibi olsun inşallah. Bu milletin 15 Temmuz’da köklerinden yeniden dirilen o kurtuluş ruhunu Rabbim daim eylesin. Hep beraber Bayburt’a hizmet etmeye çalışıyoruz gayret ediyoruz. Rabbim inşallah gayretlerimizi artırsın, bizleri utandırmasın" ifadelerini kaydetti.




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