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14 Nisan 2017 17:25

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Vali İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti

14 Nisan 2017 17:25


Vali İsmail Ustaoğlu, valilik makamında gerçekleşen ziyarette MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan’ı ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ve Bayburt’ta hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Ayrıca Genel Müdür Salih Ayhan’dan çalışmaları hakkında bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, Ayhan’a yeni çalışmalarında da başarı dileklerini iletti.


MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan ise memleketinde olmaktan mutlu olduğunu belirterek, Vali İsmail Ustaoğlu’na misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.




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