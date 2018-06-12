Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, İnşaat Emlak Daire Başkanı Özcan Duman ile Bilgi İşlem Daire Başkanı Özgür Türk’ten oluşan heyet Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.

Vali Pehlivan makamında görüştüğü misafirleri ile milli eğitim alanında yürütülmekte olan hizmetler ve yatırımlar konusunda değerlendirme ve bilgi alışverişinde bulundu.

Ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can ile Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kemalettin Karabulut’ta yer aldı.