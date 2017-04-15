Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 15:10

Nehirde mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Bayburt’ta nehir ortasında mahsur kalan köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Nehirde mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

15 Nisan 2017 15:10


Edinilen bilgiye göre, Bayburt şehir merkezinden geçen ve bir süredir ıslah çalışması yürütülen Çoruh Nehri’nin ortasında vatandaşlar 3 köpeğin mahsur kaldığını gördü. Köpekleri fark eden vatandaşlar olayı Bayburt Belediye İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangın merdiveniyle nehrin ortasında çalışmadan dolayı oluşan adacığa ulaştı. Daha sonra köpeği bağlayarak merdivenin üzerine çeken ekipler mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Diğer köpeği de köprü üzerinden itfaiye hortumu sarkıtarak çıkaran ekipler ellerinden kaçırdığı üçüncü köpeği ise çalışma alanı boyunca kovalayarak nehrin kıyısından çıkardı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
16
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    15°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
BAYBURT NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:45
  • Güneş :05:32
  • Öğle :12:30
  • İkindi :16:14
  • Akşam :19:06
  • Yatsı :20:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!