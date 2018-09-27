Öğrenci servislerine denetim

Bayburt'ta 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı için öğrenci taşımacılığı yapacak olan servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ekiplerinden oluşan komisyon Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul servis araçlarını denetleyerek araçların mevzuata uygun olarak düzenlenmesi gereken ekipmanlarını, araç şoförlerinin ve araçların belgelerini inceleyerek sürücülere gerekli uyarıları ve hatırlatmaları yaptılar.