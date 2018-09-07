Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen Okul Güvenliği Toplantısı’na Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ile Tamer Kılıç, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili İhsan Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Muhtarlar,Okul Müdürleri, okul aile birliği başkanları ve taşıyıcılar kooperatifi mensupları katıldı.

Toplantı açılışında 2018-2019 Eğitim Öğretim Sezonu’nun 17 Eylül’de başlayacağını belirten Vali Pehlivan, yeni eğitim sezonunun huzur ve güvenlik içerisinde geçmesi temennisinde bulunarak, “Eğitim camiamızın bütün mensuplarına, idareci,öğretmen,veliler ve öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum.” dedi.

Geçtiğimiz eğitim sezonunun verimli bir yıl olduğunu dile getiren Vali Pehlivan, “Bu sezon da ilgili personelimizin gayreti,özverili çalışması, iş birliğinin en üst seviyede sağlanması, devletimizin sağlamış olduğu imkanların okullarımızla en iyi şekilde buluşturulmasıyla eğitim öğretim başarı çıtasının daha yukarılara çıkarılacağı bir sezon olacağına inanıyorum. Bu konuda idarecilerimizden öğretmenlerimize, velilerimizden öğrencilerimize ve ilgili kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarına kadar bütün paydaşların katkısı, katılımı ve emeği büyük önem arz ediyor. Hepimiz üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirdiğimizde arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşırız. İnşallah bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Vali Pehlivan okullardaki başta güvenlikle ilgili hususlar olmak üzere eksikliklerin tespit edilmesi ve yeni eğitim sezonu öncesi bu eksikliklerin giderilmesi için ilgililere verdiği talimatı yeniledi.

Vali Pehlivan’ın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu okul güvenliğin ile ilgili önceki yıllarda alınan tedbirler ile hayata geçirilen uygulamalar hakkında sunumunu gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise Bayburt Belediyesi olarak eğitime olan desteklerine devam edeceklerini ve yeni eğitim öğretim sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin dile getirmesi ve sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.