Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı'nın Ümraniye Belediyesi katkılarıyla temin ettiği okul malzemeleri öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Bayburt Valisi Pehlivan, Dernek Başkanı İsrafil Kahraman'ın konu hakkında kendisini bilgilendirip, İlimizde okuyan öğrencilere yardımda bulunmak istediklerini belirttiğini, bu duyarlı yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Temin edilen okul malzemelerinin eğitim öğretimin başladığı bu hafta itibariyle öğrencilere teslim edilmek üzere Bayburt'a gönderildiğini dile getiren Vali Pehlivan,“Devletimiz, hükumetimiz Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumları aracılığıyla öğrencilerimize okul kitaplarına kadar her türlü desteği sağlamaktadır. Bununla birlikte sivil toplum teşkilatlarının da destek sağlama gayreti içinde olmaları eğitime verdikleri değer ve önemi göstermesi bakımından bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Bu duyarlılığın bir ifadesi olarak bugün itibariyle Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı ile Ümraniye Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan malzemeleri okul müdürlerimize teslim ediyoruz, onlar da öğrencilerimize ulaştıracak.” dedi.

Vali Pehlivan, 500 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan eğitim gereçleri verileceğini ifade etti. Ayrıca 500 öğrencinin daha okul ihtiyaçlarının karşılanacağını kaydeden Vali Pehlivan, “Öğrencilerimizi yormamak adına temin edilen malzemeleri okul müdürlerine teslim ediyoruz. Okul müdürlerimiz de öğrencilerimize başarı dileklerimizle birlikte ulaştıracak. Bu vesileyle Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı ve ekibi ile Ümraniye Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Derneğin Bayburt Temsilcisi Yaşar Güneş ise “Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı olarak Başkanımız İsrafil Kahraman'ın çabaları ve Ümraniye Belediye Başkanı Osman Can'ın katkılarıyla temin edilen okul malzemelerini öğrencilerimize ulaştırmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Bu organizasyonda bizlerden desteğini esirgemeyen Sayın Valimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Hazırlanan okul malzemeleri konuşmaların ardından öğrencilere ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Bayburt, Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Bayburt Temsilcisi Yaşar Güneş, Dernek Danışma Kurulu Üyesi Kenan Aktürk ile Şube ve Okul Müdürleri katıldı.