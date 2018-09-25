Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı için kura çekildi

Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 9 ay süreyle okullarda temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalıştırılmak için yaklaşık bin 500 kişi başvurdu. Bunlardan kuraya girme koşullarını taşıyan 900 kişiden 491'inin istihdamı için Bayburt Halk Eğitim Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Yoğun katılımın olduğu kura çekiminde kağıtlara yazılan isimler noter tarafından kutu içerisinden çekilerek katılımcılara gösterildi ve kurada çıkan isimlerin hangi okullarda görev yapacağı belirlendi.

Başvurularla ilgili bilgi veren İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kahveci, program kapsamında 491 kişinin 9 ay boyunca istihdam edileceğini belirtti. Bunlardan 350'sinin temizlikçi kalan 41 kişinin ise güvenlik görevlisi olarak çalışacağını ifade eden Kahveci, şu bilgileri verdi:

“İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İşkur arasında imzalanan protokol gereği okulların temizliği için 350 kişi alınacaktır. Okulların güvenliği için de 41 kişi alacağız. Bu alımların tamamı noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Okulların temizliği için yaklaşık bin 500 civarında bir başvuru oldu. Bunlardan 35 yaşın altında olanlar ikinci listede olduğu için sıralamaya giremediler. Bunların dışında kalan yaklaşık 800 kişi içerisinden okullarımıza kurayla temizlikçi alınacaktır. Güvenlikçiler ise milli eğitimin bildirdiği listeden 41 kişi alınacak olup 100 civarında başvuruda bulunuldu.”

Kurada ismi belirlenenler 1 Ekim Pazartesi günü iş başı yapacak.