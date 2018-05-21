Okullarda sağlık eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dr. Hüdanur Coşkun’un okullarda çeşitli zamanlarda organize edilen eğitimlerde öğrenci ve öğretmenlere, dünyada olduğu gibi ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelen ve erken tanı ile önlenmesi mümkün olan bu hastalıklar konusunda halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla toplumun obezite ile mücadele, hipertansiyon, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, fiziksel aktivite düzeyini artırmak ve sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak ve fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmesi gibi bilgileri aktardığı kaydedildi.