Para nakil aracı otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bayburt’ta bir bankaya para nakli yaptıktan sonra Erzurum’a doğru giden E.T. yönetimindeki 06 FL 6410 plakalı zırhlı araç, Bayburt Erzurum karayolu üzerinde bulunan 21 şubat Sanayi Sitesi’nden bir anda anayola çıkan Necmi Kaya (78) idaresindeki 69 AL 642 plakalı otomobile çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112, jandarma, emniyet ve itfaiye ekipleri geldi.

Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan ve bir süre hurdaya dönen araçtan çıkarılmaya çalışılan otomobil sürücüsü Necmi Kaya, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bulunduğu araçtan çıkarılarak 112 ekipleri tarafından Bayburt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaya’nın tedavisi sürerken para nakil aracında bulunan diğer 3 kişinin kazada herhangi bir yara almadığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemeni ardından, bir süre trafiğe kapatılan yol tekrar açıldı. Araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan saat 13.20’de meydana gelen kazanın görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.