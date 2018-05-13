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13 Mayıs 2018 09:58

Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ üzerine düşüncelerini paylaştı

Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri ‘Bilim’ Ödülünü almak üzere Bayburt’a gelen Prof.

Prof. Dr. Fazlıoğlu, ‘İslam Felsefesi’ üzerine düşüncelerini paylaştı

13 Mayıs 2018 09:58

Dr. İhsan Fazlıoğlu, ödül töreni sonrasında bir konferans verdi.


‘Hikayeyi Yeni Baştan Yazmak: İslam Temeddününde Felsefe-Bilim Hareketinin Macerası Üzerine’ isimli konferansta konuşan Fazlıoğlu, toplumu kuran temel unsurun hikaye anlatabilmekten geçtiğinin altını çizerek, İslam Dünyasının kendi hikayesini yazma ve anlatma konusunda geride kaldığını söyledi. İslam felsefesinin ana hatları üzerine kısa bir özetlemede bulunan Fazlıoğlu, bilim kültüründe akla gelen ilk isimlerin batı orijinli olmasından yakınarak, Türk-İslam alimlerinin bilim, düşünce ve matematik alanlarındaki katkılarından habersiz nesiller yetişmesinin düşündürücü olduğunu ifade etti. Fazlıoğlu, önerme olarak ise, kendi hikayesini oluşturabilen ve bu hikayeyi İslam felsefesi temeline oturtabilen bir sistemin kurulması gerektiğini dile getirdi. Konferans sonunda, dinleyenlerin sorularına yanıt veren Fazlıoğlu, davet için Bayburt Üniversitesi’ne ve Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun’a teşekkür etti.


Konferansa, Garnizon Komutanı Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.




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