Rektör Coşkun, Açık Kapı Buluşmalarının üçüncüsünde idari personeli ağırladı

Bayburt Üniversitesi'nin yönetsel süreçleri daha verimli işletmek ve yönetişim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla uyguladığı Açık Kapı buluşmaları kapsamında, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve idari personeller bir araya geldi.

Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmelerde, idari süreçlerde uygulama, sorun yönetimi, çözüm yaklaşımı ve projeler masaya yatırıldı. İdari personelin kurumsal taleplerinin yanı sıra bireysel taleplerini de ilettikleri Coşkun, hizmet koşullarının ve sosyal imkanların iyileştirilmesi için interaktif çözümler düşündüklerini belirtti. İnovasyon ve teknolojik becerileri insan gücü ile bütünleştirerek proaktif bir sistemi oturtacaklarını paylaşan Coşkun, idari personellerin bu konudaki entegrasyonunu önemsediklerini söyledi.

İlk iki buluşmada öğrencilerle bir araya gelen Coşkun, sonraki buluşmaların akademik personeli kapsayacağını ifade etti.