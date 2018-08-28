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28 Ağustos 2018 12:17

Rektör Coşkun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Coşkun’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

28 Ağustos 2018 12:17

Dr. Selçuk Coşkun, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.


Rektör Coşkun, mesajında şu görüşlere yer verdi:


“Milletimizin asırlardır süren makûs talihinin ‘muzaffer’ ruhla aşıldığı 30 Ağustos günü; ‘özgürlük’ ülküsü ile yazılmakta olan kadim tarihin kilit noktalarından biridir. Günümüze ışık olan bu kutlu zafer, içerden ve dışardan beliren her tür düşmana karşı, milletimizin muvaffakiyetiyle canlı tutulmuştur. Bugün; ‘Ekonomik Savaş’ adı altında postmodern istilaya girişen düşmanlar, milletimizin birliği, azmi ve kararlılığına yenik düşecektir.


Aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor; bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının şahsında, tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet duygularımı sunuyorum.”




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