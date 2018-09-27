Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan Başkan Memiş'e ziyaret

Biri dizi ziyaret için Bayburt'a gelen AK Parti Samsun Milletvekili ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Yusuf Ziya Yılmaz Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Memiş Yılmaz'a teşekkür ederek kendilerini Bayburt'ta ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi ve günün anısına Bayburt'un tarihi mekânlarının Bayburt taşından yapılmış biblosu ile Bayburt balı hediye etti.

AK Parti Samsun Milletvekili ve Karadeniz Bölge Koordinatörü Yusuf Ziya Yılmaz ise Başkan Memiş'e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Yılmaz Başkan Memiş'i Bayburt için yaptığı çalışmalar ve bu minvalde gösterdiği gayretlerden dolayı tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Yılmaz'a ziyaretinde Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi, Ak Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı Resul Kaya ve belediye meclis üyeleri eşlik etti.